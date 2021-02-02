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Пушилин вакцинировался российским "Спутником"
"Глава ДНР" Денис Пушилин сделал прививку от коронавирусной инфекции российской вакциной "Спутник V" в Центральной городской клинической больнице №6 г.Донецка. Об этом сообщают сайты, подконтрольные боевикам.
Прививки от коронавируса в ОРДО начали делать вчера, 1 февраля. Сначала будут вакцинировать спецконтингент: медиков, соцработников, а также сотрудников силовых структур.
Перед введением вакцины врачи проводят обследование и опрос пациента. Также каждого человека информируют об особенностях вакцинации и выдают ему памятку с подробной инструкцией о дальнейших действиях. После прививки пациент в течение получаса должен находиться на пункте вакцинации под наблюдением врачей, далее за его состоянием будут следить работники центров первичной медико-санитарной помощи.
Теги: Донбасс, вакцинация, Пушилин, ОРДО
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