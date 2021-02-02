Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В Мариуполе запустили кислородную станцию для лечения больных COVID-19

02.02.2021 15:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Мариуполе запустили кислородную станцию для лечения больных COVID-19

В Мариупольской городской больнице №9 за счет Метинвеста обустроена новая кислородная станция. Ее открыли в самые быстрые сроки, всего за три недели, сообщает Телеканал новостей «24».
До этого баллоны с кислородом приходилось ежедневно доставлять в больницу, но теперь современная технология позволит быстро и качественно доставлять кислород непосредственно к пациентам в палаты.
"Пятикубовые бочки будут наполняться жидким кислородом и он автоматически будет подаваться во все точки раздачи. На 276 коек у нас более 300 точек подачи кислорода. О таком можно было бы только мечтать", – отметил и.о. директора городской больницы №9 Александр Железняк.



Теги: Мариуполь, кислород, больница, Метинвест, COVID-19
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх