Главная / Новости / Донецкая область / В Мариуполе запустили кислородную станцию для лечения больных COVID-19
Последние новости раздела
- Резников оценил ущерб, нанесенный Россией на Донбассе16:00
- В ОРДО разрешили вакцинацию людей старше 60 лет15:00
- Муса Магомедов рассказал о проблемах с отменой штрафов за незаконное пересечение границы с Россией12:00
- В зоне ООС восемь обстрелов за сутки, погиб украинский воин09:00
- В Мариуполе запустили кислородную станцию для лечения больных COVID-1915:00
- Пушилин вакцинировался российским "Спутником"10:00
- 1 февраля через линию разграничения на Донбассе прошли 1274 человек09:00
- В ТКГ огласили повестку дня очередного заседания15:00
- В «ДНР» утвердили повышение коммунальных тарифов14:00
- В ОРДО сообщили о завершении реконструкции КПП «Успенка»12:00
В Мариуполе запустили кислородную станцию для лечения больных COVID-19
02.02.2021 15:00
В Мариупольской городской больнице №9 за счет Метинвеста обустроена новая кислородная станция. Ее открыли в самые быстрые сроки, всего за три недели, сообщает Телеканал новостей «24».
До этого баллоны с кислородом приходилось ежедневно доставлять в больницу, но теперь современная технология позволит быстро и качественно доставлять кислород непосредственно к пациентам в палаты.
"Пятикубовые бочки будут наполняться жидким кислородом и он автоматически будет подаваться во все точки раздачи. На 276 коек у нас более 300 точек подачи кислорода. О таком можно было бы только мечтать", – отметил и.о. директора городской больницы №9 Александр Железняк.
Теги: Мариуполь, кислород, больница, Метинвест, COVID-19
Читайте также:
- Шокирующие откровения мэра Мариуполя
- Мариупольская школьница попала в больницу после приема таблеток для похудения
- Несмотря на жару, в Азовском море полно кислорода
- В Мариуполе горбольницу № 11 «оптимизируют». Интересы горожан будут учтены
- Мёртвый мужчина час пролежал под стенами больницы (ФОТО)
- У Маріуполі назвали причини поганої екології: Зв'язок влади з "Метінвестом", низькі штрафи та млява соціальна активність
- Резников оценил ущерб, нанесенный Россией на Донбассе16:00
- В ОРДО разрешили вакцинацию людей старше 60 лет15:00
- Муса Магомедов рассказал о проблемах с отменой штрафов за незаконное пересечение границы с Россией12:00
- В зоне ООС восемь обстрелов за сутки, погиб украинский воин09:00
- В Мариуполе запустили кислородную станцию для лечения больных COVID-1915:00
- Пушилин вакцинировался российским "Спутником"10:00
- 1 февраля через линию разграничения на Донбассе прошли 1274 человек09:00
- В ТКГ огласили повестку дня очередного заседания15:00
- В «ДНР» утвердили повышение коммунальных тарифов14:00
- В ОРДО сообщили о завершении реконструкции КПП «Успенка»12:00
- Количество привитых от COVID-19 в мире превысило число заразившихся17:00
- Резников оценил ущерб, нанесенный Россией на Донбассе16:00
- В ОРДО разрешили вакцинацию людей старше 60 лет15:00
- Глава ОБСЕ Линде призвала Россию открыть все КПВВ на Донбассе14:00
- Украинка Магучих установила мировой рекорд в прыжках в высоту (ВИДЕО)13:00
- Муса Магомедов рассказал о проблемах с отменой штрафов за незаконное пересечение границы с Россией12:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 3 февраля11:00
- Зеленский ввел санкции против пророссийских ТВ-каналов10:00
- В зоне ООС восемь обстрелов за сутки, погиб украинский воин09:00
- Навального приговорили к 3,5 годам колонии08:00
- Без сахара и вредных снеков. Как меняется система питания в школах?17:00
- Субсидия 2021: кому назначается и как оформить?17:00
- Как выбрать женские ботинки11:45
- Поддержка бизнеса 2021. «Карантинные» восемь тысяч и продолжение «доступных кредитов»14:00
- Преимущества железной дороги. Как в Украине и Европе борются за пассажиров17:00
- Равные возможности в уходе за ребенком. Главное в новом законе о декрете17:00
- Нужна ли 5-леткам школа?14:00
- «Наша зброя – слово» – презентовано книжку про події в Білорусі «Я журналіст. Чому ви мене б’єте?»16:00
- Бюджет-2021: как государство распределит налоги украинцев?12:00
- «Зимние каникулы ради безопасности»: все об ограничениях после праздников17:00
- В «ДНР» утвердили повышение коммунальных тарифов
- В ТКГ огласили повестку дня очередного заседания
- Муса Магомедов рассказал о проблемах с отменой штрафов за незаконное пересечение границы с Россией
- Сурок Тимка спрогнозировал, когда в Украину придет весна
- В ОРДО разрешили вакцинацию людей старше 60 лет
- В "ДНР" объявили начало вакцинации от коронавируса
- В ОРДО сообщили о завершении реконструкции КПП «Успенка»
- Кравчук предложил вынести на референдум вопрос Донбасса и Крыма
- 1 февраля через линию разграничения на Донбассе прошли 1274 человек
- Глава ОБСЕ Линде призвала Россию открыть все КПВВ на Донбассе