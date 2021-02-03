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Муса Магомедов рассказал о проблемах с отменой штрафов за незаконное пересечение границы с Россией
Министерство реинтеграции провело совещание по вопросу отмены штрафов за незаконное пересечение жителями ДНР и ЛНР неподконтрольного участка государственной границы между РФ и неподконтрольной территорией. Об этом в соцсети рассказал народный депутат Муса Магомедов.
В ходе совещания оказалось, что простого решения проблемы нет. Просто отменить штрафы нельзя. Это вызовет определенные юридические и политические последствия.
«Если мы отменяем штрафы за незаконное пересечение границы, это означает, что граница перестает быть границей как таковой», — отметил М.Магамедов.
Как выяснил нардеп, через постановления кабмина эту проблему решить нельзя, нужно делать это на уровне изменения закона.
«Скорее всего это придется проводить через Верховную Раду. А учитывая, что количество людей, которых нужно будет убедить в необходимости такого закона, большое. Оптимизма, скажу честно, поубавилось. Но дорогу осилит идущий. И через две недели смогу сказать нашли ли мы понятное и выполнимое решение, которое точно удастся провести либо через Кабмин, либо через Верховную Раду», — сказал депутат.
Теги: Россия, штраф, граница, Муса Магомедов, ОРДЛО
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