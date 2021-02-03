Резников оценил ущерб, нанесенный Россией на Донбассе

03.02.2021 16:00

Россия на Донбассе нанесла Украине около 120 млрд долларов ущерба. Об этом заявил министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в интервью lb.ua в среду, 3 февраля, передает Корреспондент.net.

"По разным оценкам, нам на Донбассе нанесли порядка 120 млрд долларов имущественного ущерба, по мнению же Венского института международных экономических исследований, минимально на восстановление региона потребуется около 22 млрд долларов. Все это - приблизительные цифры, однако то, что они колоссальны - факт", - сказал Резников.

Министр добавил, что в Украине до сих пор никто не может ответить на вопрос, сколько на оккупированном Донбассе осталось государственного и коммунального имущества и во сколько оценивается ущерб от его отчуждения.