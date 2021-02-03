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В ОРДО разрешили вакцинацию людей старше 60 лет
«Власти» временно неподконтрольных украинскому правительству территорий Донецкой области отменили ограничение на вакцинацию от коронавируса по возрасту. Об этом заявил местный и.о. «министра здравоохранения» Александр Оприщенко, передает ДонПресс.
По его словам, вакцина российского производства «Гам-КОВИД-ВАК» может применяться на пациентах старше 60 лет.
«Порядок применения вакцины, в том числе перечень противопоказаний, изменен Минздравом РФ 15 января 2021 года, в то время как производство вакцины осуществлялось ранее без приостановления и изъятия из оборота препарата с целью изменения инструкции согласно новым требованиям. „Минздравом“ „ДНР“ доведена информация о новых требованиях до медицинских работников», — заявил Оприщенко.
Теперь жители ОРДО в возрасте старше 60 лет также могут пройти вакцинирование от COVID-19. Ограничения касаются лишь лиц моложе 18 лет.
Теги: вакцинация, ОРДО, COVID-19
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