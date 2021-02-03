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В зоне ООС восемь обстрелов за сутки, погиб украинский воин
03.02.2021 09:00
За минувшие сутки подразделения сепаратистов восемь раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, сообщает пресс-центр командования операцией Объединенных сил в утренней сводке в среду, 3 февраля, передает Корреспондент.net.
Пророссийские боевики применяли минометы 120-го калибра, БПЛА, гранатометы разных типов, а также крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Неподалеку от населенного пункта Шумы враг вел в сторону украинских позиций прицельный снайперский огонь. В результате выстрела снайпера погиб военнослужащий.
Теги: Донбасс, обстрелы, ООС
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