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Архив - Донецкая область

Пушилин рассказал о ходе вакцинации в "ДНР"

04.02.2021 11:00
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Пушилин рассказал о ходе вакцинации в "ДНР"

Более 1200 человек получили первый компонент прививки от коронавируса за три дня вакцинации в "ДНР". Об этом заявил "глава республики" Денис Пушилин на заседании "Межведомственного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV", сообщают местные СМИ.
«Вакцинировано на сегодняшний день более 1 200 человек. В общей сложности из приоритетных категорий – а это медицинские сотрудники, преподаватели, социальная сфера – вакцинироваться планируют более 50 тысяч человек. Это то, что подано по спискам ведомств и министерств. Помимо этого через сайт министерства здравоохранения записалось еще более шести тысяч человек. После этого планируется вакцинация военнослужащих "ДНР"», – сказал он.
Пушилин также добавил, что чувствует себя хорошо после прививки, которую получил 1 февраля.



Теги: вакцинация, ДНР, COVID-19
 
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