- Пушилин рассказал о ходе вакцинации в "ДНР"11:00
- Стали известны итоги вчерашнего заседания ТКГ по Донбассу10:00
- Резников оценил ущерб, нанесенный Россией на Донбассе16:00
- В ОРДО разрешили вакцинацию людей старше 60 лет15:00
- Муса Магомедов рассказал о проблемах с отменой штрафов за незаконное пересечение границы с Россией12:00
- В зоне ООС восемь обстрелов за сутки, погиб украинский воин09:00
- В Мариуполе запустили кислородную станцию для лечения больных COVID-1915:00
- Пушилин вакцинировался российским "Спутником"10:00
- 1 февраля через линию разграничения на Донбассе прошли 1274 человек09:00
- В ТКГ огласили повестку дня очередного заседания15:00
Стали известны итоги вчерашнего заседания ТКГ по Донбассу
В среду, 3 февраля, состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию конфликта на Донбассе на уровне глав делегаций в режиме видеоконференции. Оно прошло в сокращенном варианте. Об этом сообщается на странице украинской делегации для участия в ТКГ в Facebook, передает ТСН.
"Стороны заслушали отчеты координаторов рабочих подгрупп. Дебаты не проводились в связи с личными обстоятельствами спецпредставителя главы ОБСЕ госпожа Хайди Грау. Вместо нее заседание проводил ее заместитель господин Реми Дюфло. Украинская делегация выражает свои искренние соболезнования спецпредставителю главы ОБСЕ госпоже Х. Грау в связи с личной утратой", — говорится в сообщении.
Украинская делегация продолжает сосредотачивать усилия на реализации следующих мероприятий:
сохранение режима прекращения огня;
беспрепятственный доступ МККК и других международных гуманитарных организаций к удерживаемым лицам;
освобождение удерживаемых лиц;
разблокирование российской стороной работы КПВВ;
финализация договоренности по 19 участкам разминирования;
финализация договоренности о четырех новых участках разведения;
обеспечение свободного и беспрепятственного доступа СММ ОБСЕ ко всей территории Украины.
"Украинская делегация подчеркивает, что основные технические условия, необходимые для восстановления полноценной работы КПВВ "Счастье" и "Золотое", будут выполнены правительством Украины инициативно. Речь идет, в частности, о предоставлении правительством Украины автобусов-челноков, которые должны перевозить пассажиров через линию разграничения и материального и технического обеспечения их работы", — говорится в сообщении.
Также продолжается обсуждение технических условий возобновления ремонтных работ на ГРС в прифронтовой Марьинке Донецкой области, о котором стороны договорились на предыдущих встречах.
Кроме того украинская сторона выразила обеспокоенность нерешенностью вопроса доступа инспекции МАГАТЭ на временно оккупированных территориях ОРДЛОУ, в соответствии с запросом, который направило руководство организации в конце прошлого года.
Теги: Донбасс, итоги, заседание, ТКГ
- Итоги Минска: по освобождению пленных вопрос пока открыт, боевики признали часть долгов перед Киевом, на Луганщине откроют автомобильный пункт пропуска
- В ТКГ рассказали об итогах заседания глав делегаций
- Гармаш рассказал об итогах заседания ТКГ по Донбассу
- ХК "Донбасс": "Идем на третий круг"
- Верховная Рада отменила законы "чёрного четверга"
- Ринат Ахметов: «Счет коварный, но шансы есть»
- Пушилин рассказал о ходе вакцинации в "ДНР"11:00
- Стали известны итоги вчерашнего заседания ТКГ по Донбассу10:00
- Резников оценил ущерб, нанесенный Россией на Донбассе16:00
- В ОРДО разрешили вакцинацию людей старше 60 лет15:00
- Муса Магомедов рассказал о проблемах с отменой штрафов за незаконное пересечение границы с Россией12:00
- В зоне ООС восемь обстрелов за сутки, погиб украинский воин09:00
- В Мариуполе запустили кислородную станцию для лечения больных COVID-1915:00
- Пушилин вакцинировался российским "Спутником"10:00
- 1 февраля через линию разграничения на Донбассе прошли 1274 человек09:00
- В ТКГ огласили повестку дня очередного заседания15:00
- В Украине ускорился рост заболеваемости COVID-1912:00
- Пушилин рассказал о ходе вакцинации в "ДНР"11:00
- Стали известны итоги вчерашнего заседания ТКГ по Донбассу10:00
- В костеле в Хмельницком открыли музей российско-украинской войны09:00
- При пожаре в больнице Запорожья погибли врач и трое пациентов08:00
- Количество привитых от COVID-19 в мире превысило число заразившихся17:00
- Резников оценил ущерб, нанесенный Россией на Донбассе16:00
- В ОРДО разрешили вакцинацию людей старше 60 лет15:00
- Глава ОБСЕ Линде призвала Россию открыть все КПВВ на Донбассе14:00
- Украинка Магучих установила мировой рекорд в прыжках в высоту (ВИДЕО)13:00
- Без сахара и вредных снеков. Как меняется система питания в школах?17:00
- Субсидия 2021: кому назначается и как оформить?17:00
- Как выбрать женские ботинки11:45
- Поддержка бизнеса 2021. «Карантинные» восемь тысяч и продолжение «доступных кредитов»14:00
- Преимущества железной дороги. Как в Украине и Европе борются за пассажиров17:00
- Равные возможности в уходе за ребенком. Главное в новом законе о декрете17:00
- Нужна ли 5-леткам школа?14:00
- «Наша зброя – слово» – презентовано книжку про події в Білорусі «Я журналіст. Чому ви мене б’єте?»16:00
- Бюджет-2021: как государство распределит налоги украинцев?12:00
- «Зимние каникулы ради безопасности»: все об ограничениях после праздников17:00
- В «ДНР» утвердили повышение коммунальных тарифов
- Муса Магомедов рассказал о проблемах с отменой штрафов за незаконное пересечение границы с Россией
- В ТКГ огласили повестку дня очередного заседания
- В ОРДО разрешили вакцинацию людей старше 60 лет
- Сурок Тимка спрогнозировал, когда в Украину придет весна
- В "ДНР" объявили начало вакцинации от коронавируса
- В ОРДО сообщили о завершении реконструкции КПП «Успенка»
- Кравчук предложил вынести на референдум вопрос Донбасса и Крыма
- 1 февраля через линию разграничения на Донбассе прошли 1274 человек
- Резников оценил ущерб, нанесенный Россией на Донбассе