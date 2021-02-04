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Архив - Донецкая область

В "ДНР" хотят оказывать помощь переболевшим COVID жителям Украины

04.02.2021 17:00
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В "ДНР" хотят оказывать помощь переболевшим COVID жителям Украины

"Глава ДНР" Денис Пушилин поручил "минздраву" проработать возможность помощи в реабилитации жителей подконтрольных Киеву районов, переболевших COVID-19, сообщают местные СМИ.
"Глава государства поручил проработать вопрос оказания реабилитационной помощи соотечественникам, перенесшим коронавирус, которые проживают на подконтрольной Украине территории", – сказано в сообщении.
Поручение дано в свете решения "властей республики" усилить поддержку соотечественников, а также всех русских и русскоязычных граждан, проживающих в Украине.
О принятии такого решения Пушилин заявил на прошедшем в конце января форуме "Русский Донбасс".



Теги: Украина, Донбасс, реабилитация, ДНР, COVID-19
 
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