В Мариуполе обнаружен крупный схрон боеприпасов

04.02.2021 15:00

По оперативной информации сотрудников уголовного розыска ГУНП в Донецкой области полицейские Мариуполя обнаружили схрон боеприпасов в одном из заброшенных зданий в Приморском районе, передает пресс-служба МВД.

На месте правоохранители обнаружили более 1600 гранат РГД-5 и Ф-1, 2000 осветительных ракет, 1060 запалов УЗРГМ, 2 крупнокалиберных ствола, 61 пистолет Макарова, а также 124 ящика патронов калибра 7,62 и 14,5.

Боеприпасы были изъяты при участии сотрудников криминалистической лаборатории и взрывотехнической службы ГУНП в Донецкой области.

Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия, устанавливаются лица, причастные к совершению уголовного преступления.