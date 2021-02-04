В ОРДЛО сообщили о 300 случаях COVID-19 за сутки

04.02.2021 14:00

За минувшие сутки в отдельных районах Донецкой области выявили 256 заболевших коронавирусом. Кроме того, 80 человек выздоровели, а 10 умерли. Об этом сообщает «министерство здравоохранения» группировки «ДНР».

За все время пандемии там подтверждают 21 042 случаев заболевания COVID-19. Из них 11 064 человека выздоровели, а 1822 умерли. Продолжают болеть 8156 пациентов.

В отдельных районах Луганской области за сутки коронавирусную инфекцию выявили у 44 человек. Об этом заявили в «минздраве» группировки «ЛНР».

Согласно сообщению, вследствие осложнений умер один пациент.

По состоянию на 4 февраля «ЛНР» признает 2685 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из которых 2235 человек выздоровели, 235 — умерли.