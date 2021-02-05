Мариуполь получил статус "Большая культурная столица Украины"

05.02.2021 12:00

Мариуполь Донецкой области получил статус "Большая культурная столица Украины 2021". Как сообщает пресс-служба горсовета Мариуполя, этот статус город получил благодаря победе в программе Украинского культурного фонда, передает Depo.Донбасс.

Отмечается, что в течение года в Мариуполе будут реализованы 11 масштабных проектов, объединяющие лучших украинских и европейских художников и деятелей культуры.

В Киеве городской глава Мариуполя Вадим Бойченко представил пакет культурных инициатив "Диалог на языке искусства". Главная цель — через искусство вести диалог мира, развития и единения с общиной, международными партнерами и миром.

Среди проектов: Открытый фестиваль "Ночь музеев". "Дорога домой" — перформанс, который планируется провести на трассе Мариуполь-Донецк. Марафон международных резиденций. Город станет площадкой для создания театральных и перформативных проектов, основа которых местный социокультурный ландшафт. Музыкальные события MRLP city festival и фестиваль "Mariupol Classic". Кроме того, пройдут: детский фестиваль "Пространство мечты", книжный фестиваль "Mariupol Open Book", арт-резиденция "Пост-мост", фестивали мультикультурности "Goby fest" и поколений "Generation house".

Статус "Малой культурной столицы" получил город Славутич.