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На Донбассе за сутки - четыре нарушения режима "тишины", один украинский воин ранен

05.02.2021 08:00
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На Донбассе за сутки - четыре нарушения режима "тишины", один украинский воин ранен

За прошедшие сутки, 4 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня. Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.
Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", вблизи Пивденного, вооруженные формирования Российской Федерации осуществили прицельный обстрел позиций украинских защитников из 82-мм миномета и стрелкового оружия.
"В результате обстрела один украинский защитник получил огнестрельное ранение. Воина оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему оказывается медицинская помощь врачей", - сказано в сообщении.
Также, в районе населенного пункта Крымское был выявлен факт инженерного оборудования позиций противника в сторону украинских подразделений.
"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", вблизи Водяного, что на Приазовье, российско-оккупационные войска осуществили несколько выстрелов из станкового противотанкового гранатомета, а недалеко от населенного пункта Павлополь оккупанты открывали огонь из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия", - сообщили в штабе.



Теги: Донбасс, ранение, обстрелы, ООС
 
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