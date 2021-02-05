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В "ДНР" признали критическую нехватку врачей
Главарь "ДНР" Денис Пушилин признал, что дефицит врачей на подконтрольной России территории Донетчины местами достигает 50%, передают "республиканские" СМИ.
"В отдаленных районах дефицит врачей достигает 50% от общего процента штатных единиц. Это достаточно большая цифра, чтобы практически бить тревогу. Нехватку мы особенно ощутили в период борьбы с коронавирусной инфекцией. В обеспеченности средним и младшим медицинским персоналом ситуация не лучше. Достаточно серьезное количество врачей уже пенсионного возраста", – отметил Пушилин в ходе селекторного совещания по вопросам здравоохранения.
По его данным, дефицит врачей в Дебальцево находится на уровне 54%, в Тельмановском районе – 46,6%, в Снежном – 45,6%. Значительная нехватка докторов наблюдается в Горловке – 45,3 %, Харцызске – 41,9%. Чуть лучше ситуация сложилась в Докучаевске, Шахтерске и Амвросиевском районе. Там не хватает 38,3%, 35,2% и 32,4% врачей соответственно.
Теги: врачи, дефицит, ДНР
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