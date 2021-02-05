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В Донецке на один день ограничат движение трамваев №9 и №10
05.02.2021 15:00
Оккупанты "ДНР" закроют движение трамвайного маршрута №9 в воскресенье, 7 февраля, в период с 08:00 до 18:00. Об этом сообщил так называемый "глава администрации" города Алексей Кулемзин, передают местные СМИ.
Он также пишет, что движение трамваев маршрута №10 будет осуществляется по укороченному маршруту "пл. Буденновская – мкр-н Восточный".
Причина транспортных проблем заключается в "проведении срочных аварийно-восстановительных работ" на подстанции Кальмиусская.
Теги: Донецк, ремонт, трамвай, подстанция
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