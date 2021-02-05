В Донецке на один день ограничат движение трамваев №9 и №10

05.02.2021 15:00

Оккупанты "ДНР" закроют движение трамвайного маршрута №9 в воскресенье, 7 февраля, в период с 08:00 до 18:00. Об этом сообщил так называемый "глава администрации" города Алексей Кулемзин, передают местные СМИ.

Он также пишет, что движение трамваев маршрута №10 будет осуществляется по укороченному маршруту "пл. Буденновская – мкр-н Восточный".

Причина транспортных проблем заключается в "проведении срочных аварийно-восстановительных работ" на подстанции Кальмиусская.