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Архив - Донецкая область

В ОРДО студентам разрешили учить детей

06.02.2021 13:00
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В ОРДО студентам разрешили учить детей

Так называемый "народный совет ДНР" внес поправки в закон «Об образовании», позволяющие студентам высших и средних профессиональных учебных учреждений преподавать в школах и детсадах, сообщают местные СМИ.
Закон предоставляет обучающимся возможность вести педагогическую деятельность по основным и дополнительным общеобразовательным программам. Работать в школах и детсадах разрешено студентам, начиная с 3-го курса обучения, независимо от специализации.
В "республике" считают, что закон "повысит качество подготовки кадров и восполнит кадровый дефицит".



Теги: учитель, школа, студенты, ОРДО
 
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