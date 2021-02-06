В ОРДО студентам разрешили учить детей

06.02.2021 13:00

Так называемый "народный совет ДНР" внес поправки в закон «Об образовании», позволяющие студентам высших и средних профессиональных учебных учреждений преподавать в школах и детсадах, сообщают местные СМИ.

Закон предоставляет обучающимся возможность вести педагогическую деятельность по основным и дополнительным общеобразовательным программам. Работать в школах и детсадах разрешено студентам, начиная с 3-го курса обучения, независимо от специализации.

В "республике" считают, что закон "повысит качество подготовки кадров и восполнит кадровый дефицит".