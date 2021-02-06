В районе проведения ООС вручили награды волонтерам

06.02.2021 17:00

В районе проведения операции Объединенных сил волонтеры Донецкой и Луганской областей получили заслуженные награды от министра обороны Андрея Тарана. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Медали "За содействие Вооруженным Силам Украины" им вручил заместитель командующего операцией Объединенных сил полковник Григорий Токарь.

"Эта награда не для меня, а для всей нашей волонтерской команды. Это награда для тех, кто с 14-го года стоит рядом. Это награды для тех, кто присоединился недавно. Это награды для тех, кто поддерживает, когда опускаются руки. Это награды для тех, кто не дает закрыться в себе, - сказала одна из награжденных, волонтер Жанна Скорик.