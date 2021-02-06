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Архив - Донецкая область

В терминалах "ЦРБ ДНР" появилась "революционная" функция

06.02.2021 15:00
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В терминалах "ЦРБ ДНР" появилась "революционная" функция

Платежные терминалы самообслуживания так называемого «центрального республиканского банка ДНР» впервые получили функцию пополнения счетов. Об этом сообщили в пресс-службе «ЦРБ».
«Физические лица могут положить деньги на карту, воспользовавшись опцией «Пополнение карт» в ПТС, размещенных по всей территории ДНР. Для осуществления таких операций клиенту необходимо знать только номер карты получателя средств и срок ее действия», — сказано в сообщении.
В пресс-службе отметили, что при внесении средств с клиента будет взыматься комиссия – 2% от суммы пополнения, но не менее 15 рублей. В целях противодействия противоправной деятельности есть ограничение на такие операций – 15 тысяч рублей.



Теги: банк, сервис, терминал, ДНР
 
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