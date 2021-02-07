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8 февраля будет осуществляться пропуск граждан через КПВВ «Еленовка»
07.02.2021 17:00
В понедельник, 8 февраля, боевики откроют пункт пропуска «Еленовка» под Донецком. Об этом сообщает «штаб ДНР по предупреждению коронавируса».
Пересечь линию разграничения можно будет с 9:00 до 16:30 по местному времени (8:00 — 15:30 по Киеву).
Для выезда с подконтрольной «ДНР» территории необходимо иметь регистрацию на подконтрольной украинским властям территории. Для въезда в сторону Донецка необходимо заранее получить разрешение «межведомственного штаба ДНР».
Теги: Донбасс, Еленовка, гуманитарный коридор, КПВВ
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