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Двое украинских воинов погибли, еще четверо получили ранения на Донбассе
За прошедшие сутки, 6 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано тринадцать нарушений режима прекращения огня. Об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.
В районе Марьинки, трое военнослужащих из состава ООС подорвались на неизвестном взрывном устройстве во время выдвижения на позиции. От полученных ранений двое защитников погибли, за жизнь третьего борются медики.
Вблизи Песков противник неоднократно вел прицельный огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. В результате обстрела получил огнестрельное ранение один украинский защитник. Воина оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь.
В пригороде Красногоровки сепаратисты открывали огонь в сторону украинских позиций из миномета 120 калибра и станковых противотанковых гранатометов. Недалеко от Водяного на Приазовье сепаратисты несколько раз открывали огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Возле Новозвановки и Южного противник осуществил несколько прицельных выстрелов по позициям ООС из стрелкового оружия. Вследствие вражеского обстрела двое украинских воинов получили огнестрельные ранения. Военнослужащие оперативно доставлены в лечебные учреждения, где им оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние здоровья защитников - удовлетворительное.
У Луганского с помощью ручного противотанкового гранатомета противник совершил дистанционное минирование местности возле украинских позиций минами ПОМ-2.
Теги: Донбасс, погибший, раненые, ООС
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