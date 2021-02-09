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Неле Штепе зачитали обвинительный акт
Сегодня в Орджоникидзевском суде Харькова прокурор зачитал обвинительный акт в деле экс-мэра Славянска Нели Штепы, сообщает МГ «Объектив».
Экс-мэра Славянска обвиняют в уголовных преступлениях по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 1 ст. 258 со значком 3 (“участие в террористической организации и способствование ее деятельности”) и ч. 3 ст. 110 (“посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, совершенное лицом, которое является представителем власти, что привело к гибели людей и другим тяжким последствиям”).
«Нарушив присягу должностного лица, действуя умышленно, Штепа не приняла вместе с правоохранителями мер по противодействию захвата административных зданий террористами. Не обратилось в органы МВД и СБУ для стабилизации ситуации», - отметил прокурор.
После оглашения обвинительного акта Неля Штепа заявила судье, что свою вину в указанных преступлениях не признает. Ее адвокат Александр Тананакин также считает, что обвинение не соответствует действительности.
Теги: суд, обвинение, Неля Штепа
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