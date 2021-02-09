В "ДНР" потребовали отменить концерт российского рэпера GUF в Донецке

09.02.2021 11:00

Запланированный на 20 февраля концерт рэп-исполнителя GUF в ночном клубе «Кокон» в неподконтрольном Украине Донецке вызвал возмущение так называемого «депутата народного совета ДНР» Анастасии Селивановой, передает ДонПресс.

На своей странице в соцсети «депутат» отметила, что российский музыкант в ноябре 2020 года открыл брендовый магазин одежды в Киеве, а также имеет совместные фото с солдатами ВСУ. Также Селиванова выразила непонимание фактом отсутствия возрастных ограничений (18+) на концертной афише.

Селиванова пишет: «Неделю назад, 31-го января 2021 года GUF анонсировал свой новый масштабный тур по ВОСЬМИ ГОРОДАМ УКРАИНЫ! „Як настрой, хлопчики й дiвчини…“. Ни чести, ни совести… Гуфу и Ко просто очень нужны деньги».