Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Главред Цензор.НЕТ сообщил подробности происшествия на блокпосту в районе ООС

10.02.2021 13:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Главред Цензор.НЕТ сообщил подробности происшествия на блокпосту в районе ООС

Таксист вывез солдата-контрактника на передовую - в полосу обороны 53-й ОМБр - и пытался скрыться, когда часовой попросил подойти. Тот открыл огонь - водитель погиб, пассажир ранен. Об этом рассказал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в Facebook.
"Резонансное происшествие в полосе обороны 53-й бригады. Мужчина взял отношение в военкомате для оформления военнослужащим в ряды данной бригады, которая занимает полосу в районе зоны разведения Богдановка-Петровское. Приехал в зону ООС, и взял такси доехать до штаба. Таксисты досконально знают район обороны, постоянно возят бойцов, поэтому мужчина не сомневался, что его доставят точно и самым коротким маршрутом. Трудно понять, что двигало таксистом, который вместо поездки правильным маршрутом выехал на передовую, на наш взводный опорный пункт. Здесь проезд запрещен. Еще немного и они проехали бы в Викторовку - село уже в "серой" зоне. Солдат-часовой среагировал и открыл предупредительный огонь в воздух, у него было очень мало времени для реакции. Машина проехала блокпост и остановилась. Из машины вышли двое, солдат сказал им подойти. Люди сели в машину, часовой открыл огонь на поражение. В результате таксист убит на месте, пассажир с отношением в бригаду ранен в руку. Следствие выясняет, насколько обоснованными были действия часового, как была организована служба", - написал журналист.



Теги: Донбасс, происшествие, блокпост, ООС
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх