Снайпер российских наемников ранил украинского воина в районе Песок

10.02.2021 16:00

Вследствие вражеских обстрелов на Донбассе вблизи населенного пункта Пески ранен украинский защитник. Как передает Укринформ, об этом в Фейсбуке сообщает пресс-служба оперативно-тактической группировки "Восток".

«Сегодня, 10 февраля, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Так, недалеко от населенного пункта Пески российско-оккупационные войска произвели прицельный выстрел по нашим позициям из снайперского оружия. Вследствие этого один украинский воин получил огнестрельное ранение», - говорится в сообщении.

Как отмечается, военнослужащий оперативно доставлен в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние здоровья раненого - удовлетворительное.

В пресс-службе также сообщили, что на прицельный выстрел врага украинские защитники дали адекватный ответ.