Главная / Новости / Донецкая область / Кабмин дал детям переселенцев первоочередное право на зачисление в детсады
Последние новости раздела
- Жители оккупированного Донецка пожаловались на "ржавую" воду из кранов16:00
- Кабмин дал детям переселенцев первоочередное право на зачисление в детсады15:00
- Зеленский с послами G7 отправился в район ООС на Донбассе13:00
- На Донбассе украинский воин погиб от пули российского снайпера12:00
- В МВД рассказали о ходе расследования пыток в донецкой тюрьме "Изоляция"10:00
- Польская военная делегация посетила район проведения ООС17:00
- Снайпер российских наемников ранил украинского воина в районе Песок16:00
- Канада выделит 4,4 млн долларов на поддержку жителей Донбасса15:00
- Главред Цензор.НЕТ сообщил подробности происшествия на блокпосту в районе ООС13:00
- Неле Штепе зачитали обвинительный акт17:00
Кабмин дал детям переселенцев первоочередное право на зачисление в детсады
11.02.2021 15:00
Дети внутренне перемещенных лиц из аннексированного Крыма и оккупированных территорий Донбасса теперь имеют право первоочередного зачисления в учреждения дошкольного образования на территории материковой части Украины. Соответствующее изменение было внесено в постановление Кабинета министров, сообщает пресс-служба Минреинтеграции Украины, передает "Трибун".
Отмечается, что изменения должны решить проблему внутренне перемещенных граждан, которые столкнулись с трудностями записи ребенка в очередь для обучения в государственных и коммунальных учреждениях дошкольного образования.
"Среди них немало одиноких матерей с малолетними детьми, что значительно усложняет или даже делает невозможным их трудоустройство", – добавили в министерстве.
Теги: дети, Кабмин, детский сад , переселенцы
Читайте также:
- Кабмин планирует увеличить в 2017 году пособие по беременности и родам
- Кабмин ввел новые правила выезда детей за границу
- Кабмин решил повременить с введением новых правил для пересечения КПВВ для детей до 14 лет
- Рожденных в "ЛНР/ДНР" детей на территории, подконтрольной Киеву, будут регистрировать иначе: стало известно о новом механизме
- Донецкий чиновник опровергает слухи о захвате детей в Славянске (ВИДЕО)
- В детсаду Донецка дети в военной форме поздравили членов НВФ с 23 февраля. ВИДЕО
- Жители оккупированного Донецка пожаловались на "ржавую" воду из кранов16:00
- Кабмин дал детям переселенцев первоочередное право на зачисление в детсады15:00
- Зеленский с послами G7 отправился в район ООС на Донбассе13:00
- На Донбассе украинский воин погиб от пули российского снайпера12:00
- В МВД рассказали о ходе расследования пыток в донецкой тюрьме "Изоляция"10:00
- Польская военная делегация посетила район проведения ООС17:00
- Снайпер российских наемников ранил украинского воина в районе Песок16:00
- Канада выделит 4,4 млн долларов на поддержку жителей Донбасса15:00
- Главред Цензор.НЕТ сообщил подробности происшествия на блокпосту в районе ООС13:00
- В ОРЛО отменили ограничения для общепита и ЗАГСов10:00
- Названо количество стран, еще не начавших COVID-вакцинацию17:00
- Жители оккупированного Донецка пожаловались на "ржавую" воду из кранов16:00
- Кабмин дал детям переселенцев первоочередное право на зачисление в детсады15:00
- Мариупольская площадь Свободы получила награду на авторитетном конкурсе в Лос-Анджелесе (ВИДЕО)14:00
- Зеленский с послами G7 отправился в район ООС на Донбассе13:00
- На Донбассе украинский воин погиб от пули российского снайпера12:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 11 февраля11:00
- В МВД рассказали о ходе расследования пыток в донецкой тюрьме "Изоляция"10:00
- В Киеве из-за непогоды на два дня закрыли школы и детсады09:00
- Sinovac подала заявку на регистрацию в Украине своей вакцины от COVID-1908:00
- Что? Где? Когда? Все о вакцинации от коронавируса в Украине15:00
- Без сахара и вредных снеков. Как меняется система питания в школах?17:00
- Субсидия 2021: кому назначается и как оформить?17:00
- Как выбрать женские ботинки11:45
- Поддержка бизнеса 2021. «Карантинные» восемь тысяч и продолжение «доступных кредитов»14:00
- Преимущества железной дороги. Как в Украине и Европе борются за пассажиров17:00
- Равные возможности в уходе за ребенком. Главное в новом законе о декрете17:00
- Нужна ли 5-леткам школа?14:00
- «Наша зброя – слово» – презентовано книжку про події в Білорусі «Я журналіст. Чому ви мене б’єте?»16:00
- Бюджет-2021: как государство распределит налоги украинцев?12:00
- Неле Штепе зачитали обвинительный акт
- В ОРДЛО сравнили коммунальные тарифы в "ДНР" и в "ЛНР"
- Главред Цензор.НЕТ сообщил подробности происшествия на блокпосту в районе ООС
- В "ДНР" потребовали отменить концерт российского рэпера GUF в Донецке
- В районе ООС двое неизвестных пытались прорваться в ОРДО
- В ОРЛО отменили ограничения для общепита и ЗАГСов
- МинВОТ и сотовые операторы договорились о введении виртуальных мобильных номеров для жителей ОРДЛО
- Польская военная делегация посетила район проведения ООС
- Вчера линию разграничения на Донбассе пересекли 1400 человек и 30 автомобилей
- Канада выделит 4,4 млн долларов на поддержку жителей Донбасса