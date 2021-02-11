Кабмин дал детям переселенцев первоочередное право на зачисление в детсады

11.02.2021 15:00

Дети внутренне перемещенных лиц из аннексированного Крыма и оккупированных территорий Донбасса теперь имеют право первоочередного зачисления в учреждения дошкольного образования на территории материковой части Украины. Соответствующее изменение было внесено в постановление Кабинета министров, сообщает пресс-служба Минреинтеграции Украины, передает "Трибун".

Отмечается, что изменения должны решить проблему внутренне перемещенных граждан, которые столкнулись с трудностями записи ребенка в очередь для обучения в государственных и коммунальных учреждениях дошкольного образования.

"Среди них немало одиноких матерей с малолетними детьми, что значительно усложняет или даже делает невозможным их трудоустройство", – добавили в министерстве.