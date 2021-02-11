В МВД рассказали о ходе расследования пыток в донецкой тюрьме "Изоляция"

11.02.2021 10:00

У полицейских Донецкой области есть информация о более чем 70 боевиках, которые могут быть причастны к преступлениям в тюрьме "Изоляция" во временно оккупированном Донецке. Об этом сообщает пресс-служба МВД, передает LIGA.

На сегодня в полном объеме собраны доказательства и заочно объявлено подозрение двум боевикам, принимавшим участие в организации и деятельности тюрьмы "Изоляция" – главарю и конвоиру-охраннику.

В ближайшее время правоохранители планируют объявить подозрение еще нескольким фигурантам.

Как сообщили в МВД, по 70 террористам продолжают собирать доказательную базу.

Правоохранители рассказали, что на подозреваемых вышли благодаря показаниям бывших заключенных – сейчас полиция работает с 40 потерпевшими, 10 из них – женщины.