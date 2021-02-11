Жители оккупированного Донецка пожаловались на "ржавую" воду из кранов

11.02.2021 16:00

В оккупированном Донецке по несколько раз в день отключают горячую воду, а когда ее включают, то несколько часов из кранов течет коричневая жижа. Об этом сообщает Telegram-канал "Донбасский кейс" и публикует фото, передает Depo.Донбасс.

Отмечается, что когда подача воды возобновляется, люди вынуждены длительное время сливать воду, чтобы она стала более-менее пригодной для бытовых нужд и мытья.

"Люди возмущены, что вынуждены постоянно спускать эти "помои" и оплачивать это все уже по новым, повышенным тарифам на горячую воду. В поисках виновного люди клянут коммунальщиков, особенно "теплосеть". Причинами отключения в "теплосети"обычно называют "замену задвижек" и именно после этого из крана течет коричневая жидкость. Люди соревнуются в остроумии, придумывая названия для этой коричневой жидкости. Виски, соевый соус, кола, кофе, но наш фаворит — "республикано", — говорится в сообщении.