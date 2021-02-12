СБУ задержала двух агентов ФСБ

12.02.2021 14:00

Контрразведчики СБУ разоблачили двух украинских граждан, которые были завербованы ФСБ РФ. Они выполняли задания по сбору секретных сведений по боеготовности и обеспечения ВСУ. Об этом сообщил пресс-центр СБУ.

Установлено, что агентам была поставлена задача получить секретные документы об эффективности применения новых образцов вооружения и военной техники ВСУ во время проведения АТО/ООС.

Они также должны были узнать о перспективах оснащения и перевооружения частей и подразделений украинской армии. Для выполнения задания агенты пытались за деньги завербовать разведчика одной из воинских частей.

Контрразведчики СБУ задержали агентов иностранной спецслужбы во время контролируемой передачи "тайных" документов и попытке их переправки кураторам.

Пресечение протиправной деятельности происходило под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры.