Сепаратисты пять раз нарушили режим "тишины", два бойца ВСУ погибли

12.02.2021 08:00

На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил за минувшие сутки, 11 февраля, зафиксировали пять нарушений режима прекращения огня. В результате обстрелов погибли два бойца ВСУ, сообщает в утренней сводке пресс-центр штаба ООС.

"Неподалеку населенного пункта Зайцево вооруженные формирования Российской Федерации осуществили прицельный обстрел позиций украинских защитников из снайперского оружия. В результате выстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил огнестрельное ранение. Ему оперативно оказали первую медицинскую помощь, но, к сожалению, от полученных ранений он умер во время эвакуации в госпиталь", - говорится в сообщении.

У Новомихайловки враг открывал огонь из крупнокалиберного пулемета. Один украинский военнослужащий погиб.

Неподалеку Водяного российско-оккупационные войска обстреляли ВСУ из ручного противотанкового гранатомета, в районе Авдеевки из подствольного гранатомета, а вблизи Луганского - из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета.

Украинские защитники оказывали адекватный ответ.

О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ.