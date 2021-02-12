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Архив - Донецкая область

Сепаратисты пять раз нарушили режим "тишины", два бойца ВСУ погибли

12.02.2021 08:00
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Сепаратисты пять раз нарушили режим "тишины", два бойца ВСУ погибли

На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил за минувшие сутки, 11 февраля, зафиксировали пять нарушений режима прекращения огня. В результате обстрелов погибли два бойца ВСУ, сообщает в утренней сводке пресс-центр штаба ООС.
"Неподалеку населенного пункта Зайцево вооруженные формирования Российской Федерации осуществили прицельный обстрел позиций украинских защитников из снайперского оружия. В результате выстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил огнестрельное ранение. Ему оперативно оказали первую медицинскую помощь, но, к сожалению, от полученных ранений он умер во время эвакуации в госпиталь", - говорится в сообщении.
У Новомихайловки враг открывал огонь из крупнокалиберного пулемета. Один украинский военнослужащий погиб.
Неподалеку Водяного российско-оккупационные войска обстреляли ВСУ из ручного противотанкового гранатомета, в районе Авдеевки из подствольного гранатомета, а вблизи Луганского - из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета.
Украинские защитники оказывали адекватный ответ.
О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ.



Теги: Донбасс, погибший, обстрелы, ООС
 
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