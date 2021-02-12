Главная / Новости / Донецкая область / В "ДНР" боевикам начали выдавать "удостоверения участников боевых действий"
Последние новости раздела
- 12 февраля линию разграничения через КПВВ "Еленовка" смогли пересечь 172 человека13:00
- ДонОГА удовлетворила 15 заявок на компенсацию за разрушенное войной жилье10:00
- На Донбассе 7 нарушений режима тишины за сутки, ранен один украинский воин09:00
- В селе на Донетчине произошла вспышка птичьего гриппа16:00
- СБУ задержала двух агентов ФСБ14:00
- В "ДНР" боевикам начали выдавать "удостоверения участников боевых действий"13:00
- В ОРДЛО сообщили о 285 новых случаях COVID-19 за сутки12:00
- В ОП рассказали подробности визита Зеленского на передовую09:00
- Сепаратисты пять раз нарушили режим "тишины", два бойца ВСУ погибли08:00
- Жители оккупированного Донецка пожаловались на "ржавую" воду из кранов16:00
В "ДНР" боевикам начали выдавать "удостоверения участников боевых действий"
12.02.2021 13:00
"Военный комиссариат ДНР" выдал первые 45 "удостоверений участника боевых действий", сообщают местные СМИ.
Решение о выдаче "удостоверения" принимает специальная "комиссия", которая заседает несколько раз в неделю.
"Документ" позволит его владельцу получать соответствующее социальное обеспечение и льготы.
Теги: удостоверение, ДНР, боевики
Читайте также:
- Переворот в ДНР: "рупор" Захарченко уверяет, что дело не в политике
- Свержение Плотницкого покажется Захарченко детским утренником: опальный Ходаковский грозится устроить “госпереворот” в “ДНР”
- Эксперт пояснил, что скрывается за кадровыми переворотами в «ДНР»
- Военная колонна техники покинула Луганск. ВИДЕО
- Губарев о Пургине: "Подлец, интриган, болтун, паникер и политический импотент"
- В «ДНР» сообщили, нужно ли получать российское удостоверение, чтобы ездить по России
- 12 февраля линию разграничения через КПВВ "Еленовка" смогли пересечь 172 человека13:00
- ДонОГА удовлетворила 15 заявок на компенсацию за разрушенное войной жилье10:00
- На Донбассе 7 нарушений режима тишины за сутки, ранен один украинский воин09:00
- В селе на Донетчине произошла вспышка птичьего гриппа16:00
- СБУ задержала двух агентов ФСБ14:00
- В "ДНР" боевикам начали выдавать "удостоверения участников боевых действий"13:00
- В ОРДЛО сообщили о 285 новых случаях COVID-19 за сутки12:00
- В ОП рассказали подробности визита Зеленского на передовую09:00
- Сепаратисты пять раз нарушили режим "тишины", два бойца ВСУ погибли08:00
- Жители оккупированного Донецка пожаловались на "ржавую" воду из кранов16:00
- Минздрав обновил перечень стран "красной зоны"17:00
- Матч Колос - Шахтер находится под угрозой срыва (ОБНОВЛЕНО)15:00
- 12 февраля линию разграничения через КПВВ "Еленовка" смогли пересечь 172 человека13:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 13 февраля11:00
- ДонОГА удовлетворила 15 заявок на компенсацию за разрушенное войной жилье10:00
- На Донбассе 7 нарушений режима тишины за сутки, ранен один украинский воин09:00
- Гидрометцентр опубликовал карту снежных заносов в Украине17:00
- В селе на Донетчине произошла вспышка птичьего гриппа16:00
- Укразализныця заявила о многочасовой задержке поездов из-за снегопада15:00
- СБУ задержала двух агентов ФСБ14:00
- Что? Где? Когда? Все о вакцинации от коронавируса в Украине15:00
- Без сахара и вредных снеков. Как меняется система питания в школах?17:00
- Субсидия 2021: кому назначается и как оформить?17:00
- Как выбрать женские ботинки11:45
- Поддержка бизнеса 2021. «Карантинные» восемь тысяч и продолжение «доступных кредитов»14:00
- Преимущества железной дороги. Как в Украине и Европе борются за пассажиров17:00
- Равные возможности в уходе за ребенком. Главное в новом законе о декрете17:00
- Нужна ли 5-леткам школа?14:00
- «Наша зброя – слово» – презентовано книжку про події в Білорусі «Я журналіст. Чому ви мене б’єте?»16:00
- Бюджет-2021: как государство распределит налоги украинцев?12:00
- В "ДНР" боевикам начали выдавать "удостоверения участников боевых действий"
- СБУ задержала двух агентов ФСБ
- В ОП рассказали подробности визита Зеленского на передовую
- Жители оккупированного Донецка пожаловались на "ржавую" воду из кранов
- Зеленский с послами G7 отправился в район ООС на Донбассе
- Гидрометцентр опубликовал карту снежных заносов в Украине
- Сепаратисты пять раз нарушили режим "тишины", два бойца ВСУ погибли
- В селе на Донетчине произошла вспышка птичьего гриппа
- В Польше изобрели прибор, выявляющий коронавирус за 10 секунд (ВИДЕО)
- В МВД рассказали о ходе расследования пыток в донецкой тюрьме "Изоляция"