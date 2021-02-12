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Архив - Донецкая область

В ОРДЛО сообщили о 285 новых случаях COVID-19 за сутки

12.02.2021 12:00
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В ОРДЛО сообщили о 285 новых случаях COVID-19 за сутки

За минувшие сутки, 11 февраля, в отдельных районах Луганской области положительные результаты на COVID-19 получили 35 человек. Об этом заявили в «минздраве» группировки «ЛНР».
Кроме этого, зарегистрировано пять летальных случаев.
По состоянию на 12 февраля группировка признает 2822 случая заражений, из которых 2348 человек выздоровели, 246 — умерли.
В отдельных районах Донецкой области за сутки диагноз COVID-19 установили у 250 человек. Об этом заявили в «минздраве» группировки «ДНР».
Согласно сообщению, единственная ковид-лаборатория, расположенная в Донецке, 11 февраля провела 533 исследования, которые выявили 235 случаев заболевания. Еще у 15 человек диагноз установили клинико-эпидемиологически.
Кроме этого, от осложнений скончались 17 пациентов с COVID-19.
С начала пандемии «ДНР» подтверждает 22 471 случай заболевания коронавирусной болезнью. Из них 13 109 человек выздоровели, 1920 — умерли.



Теги: статистика, ОРДЛО, COVID-19
 
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