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В селе на Донетчине произошла вспышка птичьего гриппа
12.02.2021 16:00
В селе Веселое Великоновоселковского района Донецкой области для предотвращения распространения птичьего гриппа сотрудники ГСЧС произвели дезинфекционную обработку 35 частных дворов и прилегающей территории, сообщает ОстроВ.
Кроме того, были проведены мероприятия по утилизации 148 голов домашней птицы.
Теги: птичий грипп, дезинфекция, Великоновоселковский район, ГСЧС
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