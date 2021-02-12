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Архив - Донецкая область

В селе на Донетчине произошла вспышка птичьего гриппа

12.02.2021 16:00
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В селе на Донетчине произошла вспышка птичьего гриппа

В селе Веселое Великоновоселковского района Донецкой области для предотвращения распространения птичьего гриппа сотрудники ГСЧС произвели дезинфекционную обработку 35 частных дворов и прилегающей территории, сообщает ОстроВ.
Кроме того, были проведены мероприятия по утилизации 148 голов домашней птицы.
 



Теги: птичий грипп, дезинфекция, Великоновоселковский район, ГСЧС
 
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