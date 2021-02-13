ДонОГА удовлетворила 15 заявок на компенсацию за разрушенное войной жилье

13.02.2021 10:00

Положительные решения по 15 заявкам на получение компенсации за разрушенное в результате боевых действий в Донецкой области жилье приняли члены комиссии ДонОГА 12 февраля, - сообщает пресс-служба ведомства, передает ОстроВ.

Отмечается, что на рассмотрение было вынесено 16 заявок. Относительно 15 из них приняты положительные решения, еще по одной члены комиссии дали разъяснения о невозможности осуществления компенсации.

Общая сумма выплат по согласованным заявкам составляет более 3,5 млн гривен. Деньги за разрушенное жилье получат жители населенных пунктов, расположенных вблизи линии разграничения в Бахмутском, Ясиноватском, Марьинском и Волновахском районах.

Напомним, что денежную компенсацию, сумма которой составляет 300 тысяч гривен, могут получить владельцы разрушенного в регионе жилья. В перечень получателей в прошлом году вошли 44 человека. Всего им выплатили 12 млн гривен.