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Архив - Донецкая область

15 февраля НВФ откроют гуманитарный коридор на КПВВ «Еленовка»

14.02.2021 17:00
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15 февраля НВФ откроют гуманитарный коридор на КПВВ «Еленовка»

Завтра, 15 февраля 2021 года, КПВВ «Еленовка» будет осуществлять пропуск граждан на въезд и выезд, сообщает «штаб ДНР по предупреждению коронавируса».
Для выезда из ОРДО необходимо иметь регистрацию (прописку) на территории Украины.
Для въезда на неподконтрольную украинскому правительству территории Донецкой области обязательно необходимо «разрешение Межведомственного оперативного штаба».



Теги: Донбасс, Еленовка, гуманитарный коридор, КПВВ
 
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