Главная / Новости / Донецкая область / 15 февраля НВФ откроют гуманитарный коридор на КПВВ «Еленовка»
Последние новости раздела
- ОБСЕ назвала главные "горячие точки" на Донбассе17:00
- Реконструкцию дворца молодежи «Юность» в Донецке оценили в 1,4 млрд рублей16:00
- В Горловке ищут "диверсантов", подорвавших "Длинного"13:00
- Зеленский отправил Хомчака и Тарана на Донбасс из-за подрыва трех военных09:00
- 15 февраля НВФ откроют гуманитарный коридор на КПВВ «Еленовка»17:00
- На Донбассе погибли трое украинских военнослужащих15:00
- 12 февраля линию разграничения через КПВВ "Еленовка" смогли пересечь 172 человека13:00
- ДонОГА удовлетворила 15 заявок на компенсацию за разрушенное войной жилье10:00
- На Донбассе 7 нарушений режима тишины за сутки, ранен один украинский воин09:00
- В селе на Донетчине произошла вспышка птичьего гриппа16:00
15 февраля НВФ откроют гуманитарный коридор на КПВВ «Еленовка»
14.02.2021 17:00
Завтра, 15 февраля 2021 года, КПВВ «Еленовка» будет осуществлять пропуск граждан на въезд и выезд, сообщает «штаб ДНР по предупреждению коронавируса».
Для выезда из ОРДО необходимо иметь регистрацию (прописку) на территории Украины.
Для въезда на неподконтрольную украинскому правительству территории Донецкой области обязательно необходимо «разрешение Межведомственного оперативного штаба».
Теги: Донбасс, Еленовка, гуманитарный коридор, КПВВ
Читайте также:
- 16 октября "ДНР" откроет на один день КПВВ "Еленовка"
- 28 декабря по гуманитарному коридору под Донецком прошли 213 человек
- "ДНР" возобновит пропуск людей через гумкоридор в Еленовке 4 января
- 29 января возобновит работу гуманитарный коридор в Еленовке
- 22 января состоится очередное открытие КПВВ «Еленовка»
- 11 декабря "ДНР" откроет гуманитарный коридор в Еленовке
- ОБСЕ назвала главные "горячие точки" на Донбассе17:00
- Реконструкцию дворца молодежи «Юность» в Донецке оценили в 1,4 млрд рублей16:00
- В Горловке ищут "диверсантов", подорвавших "Длинного"13:00
- Зеленский отправил Хомчака и Тарана на Донбасс из-за подрыва трех военных09:00
- 15 февраля НВФ откроют гуманитарный коридор на КПВВ «Еленовка»17:00
- На Донбассе погибли трое украинских военнослужащих15:00
- 12 февраля линию разграничения через КПВВ "Еленовка" смогли пересечь 172 человека13:00
- ДонОГА удовлетворила 15 заявок на компенсацию за разрушенное войной жилье10:00
- На Донбассе 7 нарушений режима тишины за сутки, ранен один украинский воин09:00
- В селе на Донетчине произошла вспышка птичьего гриппа16:00
- ОБСЕ назвала главные "горячие точки" на Донбассе17:00
- Реконструкцию дворца молодежи «Юность» в Донецке оценили в 1,4 млрд рублей16:00
- В Киеве задержали бывшего "замминистра информации "ДНР"15:00
- Степанов заявил о задержке поставок вакцины от коронавируса в Украину14:00
- В Горловке ищут "диверсантов", подорвавших "Длинного"13:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 15 февраля12:00
- В Горловке взорвали автомобиль одного из командиров боевиков11:00
- В России заявили о создании теста на британский штамм COVID-1910:00
- Зеленский отправил Хомчака и Тарана на Донбасс из-за подрыва трех военных09:00
- Шахтер начал вторую половину ЧУ ничьей с Колосом08:00
- Что? Где? Когда? Все о вакцинации от коронавируса в Украине15:00
- Без сахара и вредных снеков. Как меняется система питания в школах?17:00
- Субсидия 2021: кому назначается и как оформить?17:00
- Как выбрать женские ботинки11:45
- Поддержка бизнеса 2021. «Карантинные» восемь тысяч и продолжение «доступных кредитов»14:00
- Преимущества железной дороги. Как в Украине и Европе борются за пассажиров17:00
- Равные возможности в уходе за ребенком. Главное в новом законе о декрете17:00
- Нужна ли 5-леткам школа?14:00
- «Наша зброя – слово» – презентовано книжку про події в Білорусі «Я журналіст. Чому ви мене б’єте?»16:00
- Бюджет-2021: как государство распределит налоги украинцев?12:00
- В "ДНР" боевикам начали выдавать "удостоверения участников боевых действий"
- В селе на Донетчине произошла вспышка птичьего гриппа
- СБУ задержала двух агентов ФСБ
- Гидрометцентр опубликовал карту снежных заносов в Украине
- Сепаратисты пять раз нарушили режим "тишины", два бойца ВСУ погибли
- В Горловке ищут "диверсантов", подорвавших "Длинного"
- В ОП рассказали подробности визита Зеленского на передовую
- В ОРДЛО сообщили о 285 новых случаях COVID-19 за сутки
- Укразализныця заявила о многочасовой задержке поездов из-за снегопада
- Гороскоп на неделю с 15 по 21 февраля