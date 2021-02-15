ОБСЕ назвала главные "горячие точки" на Донбассе

15.02.2021 17:00

Около 76% всех нарушений режима прекращения огня в 2020 году на Донбассе зафиксированы в четырех "горячих точках" на линии соприкосновения. Об этом сказано в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, опубликованном в понедельник, 15 февраля, сообщает Корреспондент.net.

"Большинство зафиксированных в 2020 году случаев вооруженного насилия была сосредоточена в 4 "горячих точках" вдоль линии соприкосновения (около 76% всех зафиксированных нарушений режима прекращения огня)", - сказано в отчете.

Речь идет о районе Попасная-Первомайск-Золотое, треугольнике Авдеевка-Ясиноватая-Донецкий аэропорт, районах к востоку и северо-востоку от Мариуполя и районах на юго-запад, юг и юго-восток от Светлодарска.

При этом в целом в 2020 году число нарушений режима прекращения огня, зафиксированных вдоль линии соприкосновения, уменьшилось на 55% по сравнению с 2019 годом. Число взрывов, вызванных применением вооружения, которое должно быть отведено согласно минском договоренностям, уменьшилась на 5%.

Отмечается, что снижение боевой активности зафиксировано после введения в действие дополнительных мер по прекращению огня в июле. С тех пор среднесуточный показатель таких нарушений "уменьшился почти в 20 раз" (623 нарушения против 23 соответственно).