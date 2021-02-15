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Архив - Донецкая область

Реконструкцию дворца молодежи «Юность» в Донецке оценили в 1,4 млрд рублей

15.02.2021 16:00
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Реконструкцию дворца молодежи «Юность» в Донецке оценили в 1,4 млрд рублей

Реконструкция поврежденного обстрелами дворца молодежи "Юность" в Киевском районе Донецка может обойтись в 1,4 миллиарда рублей. Об этом сообщили в "министрое ДНР".
"Власти" планируют потратить примерно 750 миллионов рублей для проведения строительно-монтажных работ и около 650 миллионов — на техническое оснащение.
Всю необходимую документацию обещают полностью подготовить уже к марту.



Теги: Донецк, стоимость, реконструкция, Дворец молодежи "Юность"
 
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