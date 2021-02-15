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Архив - Донецкая область

В Горловке ищут "диверсантов", подорвавших "Длинного"

15.02.2021 13:00
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В Горловке ищут "диверсантов", подорвавших "Длинного"

В неподконтрольной Украине Горловке, где сегодня утром подорвали авто "командира народной милиции ДНР" Сергея Попова ("Длинного") въезд и выезд из города перекрыты, как и центр города. Сотрудники "МГБ ДНР" и "народной милиции" проводят "отработку" района, в котором произошел взрыв, сообщают паблики сепаратистов в соцсетях.
По предварительным данным, уже есть задержанные. В так называемом "управлении народной милиции" заявили, что покушение на "Длинного" якобы организовали из сводного отряда отдельного центра спецназначения "Запад" по личному указанию начальника генштаба ВСУ Руслана Хомчака.



Теги: Донбасс, Горловка, подрыв, диверсанты
 
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