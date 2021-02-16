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Почти 200 человек пересекли линию разграничения через гумкоридор в Еленовке 15 февраля
16.02.2021 12:00
Сто девяносто пять человек 15 февраля пересекли линию разграничения между "ДНР" и подконтрольной Украине территорией через гуманитарный коридор на КПВВ "Еленовка" к югу от Донецка. Об этом сообщили в пресс-службе "МЧС ДНР" .
"На территорию республики запущено 20 транспортных средств, 99 человек. На территорию Украины выпущено 19 транспортных средств, 96 человек", — говорится в сообщении.
Теги: Донбасс, Еленовка, гуманитарный коридор, КПВВ
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