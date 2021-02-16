В ТКГ начались видеоконференции рабочих подгрупп

16.02.2021 11:00

16-17 февраля пройдут очередные заседания в рамках трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в режиме видеоконференции. Об этом сообщили в пресс-службе украинской делегации для участия в заседании ТКГ, передает ИА Слово и Дело.

Сегодня, 16 февраля состоится видеоконференция рабочих групп по безопасности, политическим вопросам, гуманитарной рабочей группы, экономической рабочей группы.

17 февраля - видеоконференция общего заседания Трехсторонней контактной группы.

Повестка дня:

имплементация Минских соглашений и итогов Парижского саммита;

обеспечение безопасности в зоне конфликта, соблюдение режима прекращения огня;

продолжение разработки плана совместных шагов;

восстановление работы КПВВ и открытие новых в н.п. Золотое и Счастье;

обмен удерживаемыми лицами; полный и безусловный доступ международных организаций;

восстановление социально-экономических связей через линию разграничения.

«Отдельно будет поставлен вопрос о многочисленных нарушениях режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ», - подчеркнули в украинской делегации.