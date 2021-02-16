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В ТКГ начались видеоконференции рабочих подгрупп
16.02.2021 11:00
16-17 февраля пройдут очередные заседания в рамках трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в режиме видеоконференции. Об этом сообщили в пресс-службе украинской делегации для участия в заседании ТКГ, передает ИА Слово и Дело.
Сегодня, 16 февраля состоится видеоконференция рабочих групп по безопасности, политическим вопросам, гуманитарной рабочей группы, экономической рабочей группы.
17 февраля - видеоконференция общего заседания Трехсторонней контактной группы.
Повестка дня:
- имплементация Минских соглашений и итогов Парижского саммита;
- обеспечение безопасности в зоне конфликта, соблюдение режима прекращения огня;
- продолжение разработки плана совместных шагов;
- восстановление работы КПВВ и открытие новых в н.п. Золотое и Счастье;
- обмен удерживаемыми лицами; полный и безусловный доступ международных организаций;
- восстановление социально-экономических связей через линию разграничения.
«Отдельно будет поставлен вопрос о многочисленных нарушениях режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ», - подчеркнули в украинской делегации.
Теги: Донбасс, видеоконференция, ТКГ
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