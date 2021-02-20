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Правозащитники нашли недоработку в мобильном приложении «Вдома»
20.02.2021 17:00
В приложением "Вдома" (ранее «Дій вдома») обнаружилась серьезная проблема, сообщают правозащитники.
По их словам, когда истекает срок самоизоляции (по результатам теста или после 14 дней), установить приложение по тому же номеру телефона невозможно. При повторной установке уже на паспортном контроле в приложении отмечается, что срок изоляции завершен. Поэтому людям, которые часто пересекают КПВВ, каждый раз нужен новый номер мобильного оператора.
Теги: ошибка, приложение, самоизоляция
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