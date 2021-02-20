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Зеленский реорганизовал ВГА на Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский во исполнение закона Украины "О военно-гражданских администрациях" постановил реорганизовать девять и образовать восемь военно-гражданских администраций в Луганской области, там где не были проведены местные выборы. Соответствующие указы в пятницу, 19 февраля, обнародованы на сайте главы государства, передает Корреспондент.net.
В частности, в Донецкой области созданы: в расширенном Бахмутском районе - Светлодарская и Торецкая городские ВГА, в расширенном Волновахском районе - Волновахская и Угледарская городские, Мирненская и Ольгинская поселковые ВГА, в новосозданном Мариупольском районе - Сартанская поселковая ВГА, в расширенном Покровском районе - Авдеевская и Марьинская городские и Очеретинская поселковая ВГА.
До настоящего времени в области на местном уровне действовали следующие ВГА: поселка Зайцево (вошла в Светлодарскую), города Торецк (преобразована в Торецкую), города Волноваха (вошла в Волновахскую), сел Коминтерново, Водяное и Заиченко (вошла в Сартанскую), сел Широкино и Бердянское (вошла также в Сартанскую), города Авдеевка (преобразована в Авдеевскую), города Красногоровки (вошла в Марьинскую), города Марьинка и села Победа (вошла также в Марьинскую). Ясиноватская и Марьинская районная ВГА также ликвидируются.
В свою очередь, в Луганской области созданы: в новосозданном Северодонецком районе - Горская, Лисичанская, Попаснянская и Северодонецкая городские ВГА, в новосозданном Счастьинском районе - Счастьинская городская, Станично-Луганская поселковая, Нижнетепловская и Широковская сельские ВГА.
До настоящего времени в области на местном уровне действовали следующие ВГА: города Золотое и села Катериновка (вошла в Горскую), поселка Новотошковская и села Желобок (вошла также в Горскую), села Крымское (вошла также в Горскую), города Лисичанск (вошла в Лисичанскую), сел Троицкое и Новозвановка (вошла в Попаснянскую), города Северодонецк (вошла в Северодонецкую), сел Нижняя Ольховая, Верхняя Ольховая, Малиново, Плотина и Пшеничное (вошла в Станично-Луганскую), города Счастья (вошла в Счастьинскую), сел Трехизбенка, Кряковка, Лобачево, Лопаскино и Орехово-Донецкое (вошла также в Счастьинскую). Попаснянская районная ВГА также ликвидируется.
Теги: Донбасс, реорганизация, военно-гражданские администрации, Зеленский
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