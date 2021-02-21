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Архив - Донецкая область

22 февраля НВФ откроют гумкоридор на КПВВ «Еленовка»

21.02.2021 17:00
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22 февраля НВФ откроют гумкоридор на КПВВ «Еленовка»

Завтра, 22 февраля 2021 года, через КПВВ «Еленовка» будет осуществляться пропуск граждан на въезд и выезд.
Для выезда из ОРДО необходимо иметь регистрацию на территории Украины.
Для въезда на территорию Донецкой области, неподконтрольную украинскому правительству, обязательно необходимо «разрешение» Межведомственного оперативного «штаба».



Теги: Донбасс, Еленовка, гуманитарный коридор, КПВВ
 
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