22 февраля НВФ откроют гумкоридор на КПВВ «Еленовка»

21.02.2021 17:00

Завтра, 22 февраля 2021 года, через КПВВ «Еленовка» будет осуществляться пропуск граждан на въезд и выезд.

Для выезда из ОРДО необходимо иметь регистрацию на территории Украины.

Для въезда на территорию Донецкой области, неподконтрольную украинскому правительству, обязательно необходимо «разрешение» Межведомственного оперативного «штаба».