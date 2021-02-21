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В ОРДО решили расформировать "Макеевуголь"
Оккупационная администрация в ОРДО приняла решение о расформировании "Макеевугля". Об этом сообщает страница "Шахтеры Донбасса" в соцсети, передает Трибун.
"В Министерстве угля состоялось собрание по переформированию. Сегодня информация была донесена директорами шахт своим подчинённым. В Торезантрацит переходят четыре шахты - Иловайская, Холодная Балка, Кирова, Ясиновка-Глубокая. Шахта Калинова-Восточная присоединяется к Горняк-95, переходит в частные руки. Остальные шахты бывшего Макеевугля будут переведены в режим водоотлива и выборочно переданы в Реструктуризацию. Объединение Макеевуголь, оставшись без добычных шахт, будет расформировано", - сказано в сообщении (орфография сохранена).
Подтверждения данной информации от оккупационной "власти" пока нет. Также, как пишут местные жители, неизвестно, будет ли выплачена задолженность по зарплате.
Теги: Макеевка, шахта, ликвидация, объединение
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