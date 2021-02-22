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Архив - Донецкая область

На Донбассе запустили интернет-магазин продуктов от местных фермеров

22.02.2021 12:00
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На Донбассе запустили интернет-магазин продуктов от местных фермеров

В интернете появился онлайн-магазин, где продают экологически натуральные продукты от фермеров с востока Украины, сообщает Свободное радио.
Здесь можно купить овощи, сыры, мясо от молодых фермерских хозяйств региона. Создатели магазина уверяют, что они внимательно следят за качеством товара и тщательно отбирают продавцов.
Весь товар, который заказывает человек, организаторы собирают в один пакет, ставят соответствующую маркировку, а также упаковывают в герметичную вакуумную пленку с соблюдением всех условий транспортировки. Доставить продукцию обещают за 1-2 дня. Оплатить можно как картой на сайте, так и при получении. Заказать товар вы можете по ссылке.



Теги: Донбасс, фермер, интернет-магазин
 
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