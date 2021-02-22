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Пушилин получил вторую дозу российской вакцины
22.02.2021 15:00
"Глава ДНР" Пушилин прошел второй этап вакцинации от коронавирусной инфекции российским препаратом "Спутник V". Об этом сегодня сообщили "республиканские СМИ".
"Быстро пролетел 21 день. Сегодня, как положено, получил вторую дозу "Спутник V". После первой прививки не почувствовал никаких недомоганий, надеюсь, так же будет и на этот раз", — сказал Пушилин.
По его словам, до конца года планируется вакцинировать около миллиона жителей "ДНР".
"Нужно, чтобы порядка 60–70 % населения прошли вакцинацию для того, чтобы мы побыстрее вернулись к привычному образу жизни", – отметил Пушилин.
Теги: Донбасс, вакцинация, Пушилин, ОРДО, COVID-19
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