В Донецке горит многоэтажка

22.02.2021 14:00

В Донском районе оккупированного Донецка, по улице 230-й Стрелковой Дивизии, дом 13, начался сильный пожар, сообщают местные паблики в соцсетях.

На месте пожара работают бригады МЧС. Информация о пострадавших и жертвах не поступала. Известно только, что пожар вспыхнул в одной из квартир многоэтажного дома.