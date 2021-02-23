Беглый экс-глава МВД Захарченко выразил готовность возглавить ОРДЛО

23.02.2021 14:00

Бывший глава МВД Украины Виталий Захарченко в эфире телеканала Russia Today заявил, что готов возглавить российских террористов на Донбассе, сообщает LIGA.

Захарченко считает, что оккупированные территории Донецкой и Луганской областей надо объединить под властью боевиков, и он готов возглавить объединенную террористическую организацию.

"Да, я готов", – сказал Захарченко.

На вопрос, готов ли он к конкуренции, Захарченко ответил положительно. В качестве "конкурента" он видит нынешнего "главу ДНР" Дениса Пушилина.