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Архив - Донецкая область

Беглый экс-глава МВД Захарченко выразил готовность возглавить ОРДЛО

23.02.2021 14:00
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Беглый экс-глава МВД Захарченко выразил готовность возглавить ОРДЛО

Бывший глава МВД Украины Виталий Захарченко в эфире телеканала Russia Today заявил, что готов возглавить российских террористов на Донбассе, сообщает LIGA.
Захарченко считает, что оккупированные территории Донецкой и Луганской областей надо объединить под властью боевиков, и он готов возглавить объединенную террористическую организацию.
"Да, я готов", – сказал Захарченко.
На вопрос, готов ли он к конкуренции, Захарченко ответил положительно. В качестве "конкурента" он видит нынешнего "главу ДНР" Дениса Пушилина.



Теги: Донбасс, министр МВД, Захарченко, Янукович, ОРДЛО
 
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