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Архив - Донецкая область

Более 200 человек пересекли линию разграничения через гумкоридор под Донецком 22 февраля

23.02.2021 11:00
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Более 200 человек пересекли линию разграничения через гумкоридор под Донецком 22 февраля

212 человек прошли через контрольно-пропускной пункт въезда-выезда «Еленовка» к югу от Донецка в минувший понедельник. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе "МЧС ДНР".
Отмечается, что на территорию ОРДО запущено 19 транспортных средств и 121 человек, в подконтрольные Киеву районы выехали 21 транспортное средство и 91 человек.



Теги: Донбасс, Еленовка, гуманитарный коридор, КПВВ
 
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