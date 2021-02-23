Главная / Новости / Донецкая область / Германия предоставит 10 миллионов евро на социальную сферу Донбасса
Последние новости раздела
- Беглый экс-глава МВД Захарченко выразил готовность возглавить ОРДЛО14:00
- Ощадбанк продлил действие платежных карт ВПЛ до 1 мая12:00
- Более 200 человек пересекли линию разграничения через гумкоридор под Донецком 22 февраля11:00
- Германия предоставит 10 миллионов евро на социальную сферу Донбасса09:00
- У ВСУ снова потери на Донбассе08:00
- Пушилин получил вторую дозу российской вакцины15:00
- В Донецке горит многоэтажка14:00
- На Донбассе запустили интернет-магазин продуктов от местных фермеров12:00
- 22 февраля НВФ откроют гумкоридор на КПВВ «Еленовка»17:00
- В ОРДО решили расформировать "Макеевуголь"10:00
Германия предоставит 10 миллионов евро на социальную сферу Донбасса
23.02.2021 09:00
Правительство Германии предоставит 10 миллионов евро помощи на развитие соцуслуг и для борьбы с пандемией коронавируса жителям Донбасса. Об этом в понедельник, 22 февраля, сообщила пресс-служба Посольства Германии в Украине, передает Корреспондент.net.
"Правительство Германии через Германский банк развития (KfW) выделит финансирование в размере 10 млн евро, что является частью проекта Федерального министерства экономического сотрудничества и развития Содействие развитию социальных услуг на Востоке Украины на фоне пандемии COVID-19", - указано в сообщении.
Отмечается, что проект охватит около 500 тысяч жителей региона в 12 пилотных громадах.
Теги: Донбасс, Германия, помощь, социальная программа
Читайте также:
- Беглый экс-глава МВД Захарченко выразил готовность возглавить ОРДЛО14:00
- Ощадбанк продлил действие платежных карт ВПЛ до 1 мая12:00
- Более 200 человек пересекли линию разграничения через гумкоридор под Донецком 22 февраля11:00
- Германия предоставит 10 миллионов евро на социальную сферу Донбасса09:00
- У ВСУ снова потери на Донбассе08:00
- В ОРЛО заявили о начале второго этапа вакцинации17:00
- Пушилин получил вторую дозу российской вакцины15:00
- В Донецке горит многоэтажка14:00
- На Донбассе запустили интернет-магазин продуктов от местных фермеров12:00
- 22 февраля НВФ откроют гумкоридор на КПВВ «Еленовка»17:00
- "Укрзализныця" с марта поднимает стоимость билетов на поезда17:00
- Минсоцполитики анонсировало очередную индексацию пенсий16:00
- ВОЗ обещает компенсации за тяжелые побочные эффекты от COVID-вакцины15:00
- Беглый экс-глава МВД Захарченко выразил готовность возглавить ОРДЛО14:00
- Первая партия COVID-вакцины прибыла в Украину13:00
- Ощадбанк продлил действие платежных карт ВПЛ до 1 мая12:00
- Более 200 человек пересекли линию разграничения через гумкоридор под Донецком 22 февраля11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 23 февраля10:00
- Германия предоставит 10 миллионов евро на социальную сферу Донбасса09:00
- У ВСУ снова потери на Донбассе08:00
- Когда в Украине появятся электрички немецкого уровня?16:00
- ВНО-2021: ключевые этапы и даты14:00
- Что? Где? Когда? Все о вакцинации от коронавируса в Украине15:00
- Без сахара и вредных снеков. Как меняется система питания в школах?17:00
- Субсидия 2021: кому назначается и как оформить?17:00
- Как выбрать женские ботинки11:45
- Поддержка бизнеса 2021. «Карантинные» восемь тысяч и продолжение «доступных кредитов»14:00
- Преимущества железной дороги. Как в Украине и Европе борются за пассажиров17:00
- Равные возможности в уходе за ребенком. Главное в новом законе о декрете17:00
- Нужна ли 5-леткам школа?14:00
- В Донецке горит многоэтажка
- Правозащитники нашли недоработку в мобильном приложении «Вдома»
- В ОРДО решили расформировать "Макеевуголь"
- В оккупированном Алчевске бастуют рабочие меткомбината
- Зеленский реорганизовал ВГА на Донбассе
- На Донбассе запустили интернет-магазин продуктов от местных фермеров
- Гороскоп на неделю с 22 по 28 февраля
- Беглый экс-глава МВД Захарченко выразил готовность возглавить ОРДЛО
- 22 февраля НВФ откроют гумкоридор на КПВВ «Еленовка»
- У ВСУ снова потери на Донбассе