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Архив - Донецкая область

Ощадбанк продлил действие платежных карт ВПЛ до 1 мая

23.02.2021 12:00
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Ощадбанк продлил действие платежных карт ВПЛ до 1 мая

Государственный Ощадбанк продолжил действие платежных карточек для внутренне перемещенных лиц, которые обслуживаются по тарифному пакету "Мой счет" и срок действия которых истекает во время карантина. Такие карты не будут блокироваться до 1 мая 2021 года, сообщила пресс-служба финучреждения.
"Ощадбанк продолжает перевыпуск карт по графику и доставляет их в отделения. Если вы получили SMS от Ощадбанка, то ваша перевыпущенная карта уже в отделении. Если вы не смогли забрать свою новую карту в отделении, вы можете и дальше снимать средства и рассчитываться своей старой карточкой до 1 мая 2021 года", – напомнили в Ощадбанке.



Теги: кредитная карта, Ощадбанк, переселенцы
 
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