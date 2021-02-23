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Ощадбанк продлил действие платежных карт ВПЛ до 1 мая
23.02.2021 12:00
Государственный Ощадбанк продолжил действие платежных карточек для внутренне перемещенных лиц, которые обслуживаются по тарифному пакету "Мой счет" и срок действия которых истекает во время карантина. Такие карты не будут блокироваться до 1 мая 2021 года, сообщила пресс-служба финучреждения.
"Ощадбанк продолжает перевыпуск карт по графику и доставляет их в отделения. Если вы получили SMS от Ощадбанка, то ваша перевыпущенная карта уже в отделении. Если вы не смогли забрать свою новую карту в отделении, вы можете и дальше снимать средства и рассчитываться своей старой карточкой до 1 мая 2021 года", – напомнили в Ощадбанке.
Теги: кредитная карта, Ощадбанк, переселенцы
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